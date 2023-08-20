Belediye işçisine kötü haber... Hak-İş'ten Erdoğan'a şikayet

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:14

Geçen mayısta iktidar ile Türk-İş ve Hak-İş arasında “2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü” imzalandı.

Bu protokole göre önce en düşük işçi ücreti 15 bin TL’ye çıkarıldı, sonra ilk yıl için yüzde 45+15, ikinci yıl için de yüzde 10+10 zam verildi. Sendikalar bu sözleşmenin belediyelerde de uygulanmasını istiyordu. Çünkü anlaşma sağlanamayan sözleşmeler Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) taşınıyor.

YHK, kamu sözleşmesini dikkate alarak karar veriyordu. Ancak YHK bu kararından geri adım attı. Artık anlaşmazlıklarda kamu çerçeve protokolü esas alınmıyor. Kurulun yeni dönemde imzaladığı sözleşmeleri de feshetme kararı aldığı öğrenildi. Hak-İş uygulamanın düzeltilmesi için cumhurbaşkanına yazı gönderdi.

(Mahmut Arslan)

Adıyaman Belediyesi Yörem Mühendislik ile yapılan protokol töreninde konuşan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Bazı belediye başkanlarımız taleplerimizi karşılamıyor, ücretlerimiz yetersiz kaldı, zor durumdayız. Kamu çerçeve protokolünün bir an evvel belediyelere de uygulanması gerekiyor. Biz ülkemizin zor günlerini grev yaparak daha da zorlaştırmak istemiyoruz” dedi.