AKP'li belediye başkanından yandaşa 'tramvay' ihalesi

İzmir Menemen Belediyesi’nde, AKP’li Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesinin ardından şüpheli ihaleler devam ediyor. Menemen Belediyesi liman ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla tutuklanan Mahmut Can Bayoğlu’nun şirketine nostaljik tramvay ihalesi verdi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00
AKP'li belediye başkanından yandaşa 'tramvay' ihalesi
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Bayoğlu’nun Indeks ismindeki şirketi Menemen Belediyesi’ne 1.4 milyon liraya nostaljik tramvay satacak. Bayoğlu’nun şirketi kamu ihaleleriyle yüzlerce milyon lira kazanırken en çok kamu ihalesini ise İzmir’den alıyor.

Bayoğlu 2014 yılında İzmir Limanı’nda ihalelerde usulsüzlük soruşturmasıyla yapılan İmbat operasyonunda tutuklanırken savunmasında operasyonun siyasi olduğunu, kendisinin nikâh şahitliğini eski başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığını belirtmişti. Bayoğlu 4 ay sonra tahliye edilmişti.

EN ÇOK İZMİR’DEN 

Bayoğlu 2011 yılından bu yana 165 milyon 805 bin lira değerinde 63 ihaleye imza attı. Bayoğlu son 10 yılda çoğunluğu İzmir’de yapılacak işler olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı’ndan 15 ihale aldı. İzmir Memenen Belediyesi’nde zimmete para geçirme suçlamasıyla görevden alınan CHP’li Serdar Aksoy’un yerine Pehlivan getirilmişti.


Menemen Belediyesi AKP CHP ihale

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