AKP'li belediye başkanından yandaşa 'tramvay' ihalesi

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:00

Bayoğlu’nun Indeks ismindeki şirketi Menemen Belediyesi’ne 1.4 milyon liraya nostaljik tramvay satacak. Bayoğlu’nun şirketi kamu ihaleleriyle yüzlerce milyon lira kazanırken en çok kamu ihalesini ise İzmir’den alıyor.

Bayoğlu 2014 yılında İzmir Limanı’nda ihalelerde usulsüzlük soruşturmasıyla yapılan İmbat operasyonunda tutuklanırken savunmasında operasyonun siyasi olduğunu, kendisinin nikâh şahitliğini eski başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığını belirtmişti. Bayoğlu 4 ay sonra tahliye edilmişti.



EN ÇOK İZMİR’DEN



Bayoğlu 2011 yılından bu yana 165 milyon 805 bin lira değerinde 63 ihaleye imza attı. Bayoğlu son 10 yılda çoğunluğu İzmir’de yapılacak işler olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı’ndan 15 ihale aldı. İzmir Memenen Belediyesi’nde zimmete para geçirme suçlamasıyla görevden alınan CHP’li Serdar Aksoy’un yerine Pehlivan getirilmişti.

