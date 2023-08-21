AKP'li belediye başkanından yandaşa 'tramvay' ihalesi
İzmir Menemen Belediyesi’nde, AKP’li Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesinin ardından şüpheli ihaleler devam ediyor. Menemen Belediyesi liman ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla tutuklanan Mahmut Can Bayoğlu’nun şirketine nostaljik tramvay ihalesi verdi.
Bayoğlu’nun Indeks ismindeki şirketi Menemen Belediyesi’ne 1.4 milyon liraya nostaljik tramvay satacak. Bayoğlu’nun şirketi kamu ihaleleriyle yüzlerce milyon lira kazanırken en çok kamu ihalesini ise İzmir’den alıyor.
Bayoğlu 2014 yılında
İzmir Limanı’nda ihalelerde
usulsüzlük soruşturmasıyla
yapılan İmbat operasyonunda
tutuklanırken savunmasında
operasyonun siyasi olduğunu,
kendisinin nikâh şahitliğini
eski başbakan Binali Yıldırım’ın
yaptığını belirtmişti. Bayoğlu 4
ay sonra tahliye edilmişti.
EN ÇOK İZMİR’DEN
Bayoğlu 2011 yılından bu
yana 165 milyon 805 bin
lira değerinde 63 ihaleye
imza attı. Bayoğlu son 10
yılda çoğunluğu İzmir’de
yapılacak işler olmak üzere
Milli Savunma Bakanlığı’ndan
15 ihale aldı. İzmir Memenen
Belediyesi’nde zimmete
para geçirme suçlamasıyla
görevden alınan CHP’li Serdar
Aksoy’un yerine Pehlivan
getirilmişti.
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