Beşiktaş Belediyesi “kamu zararı yok” dedi, mahkeme Boğaziçili öğrencilere hapis cezası verdi

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar kapsamında, Beşiktaş’taki Birlik Parkı’nın duvarları ile Türk Telekom’a ait saha dolaplarına yazılama yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisine “kamu malına zarar verme” suçundan ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

PROTESTO YAZILAMALARI DAVA KONUSU OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, öğrencilerin 26 Mart 2025 günü saat 02.00 sıralarında Nisbetiye Mahallesi Park Sokak üzerindeki Türk Telekom’a ait saha dolaplarına ve Birlik Parkı içerisindeki çeşitli alanlara sprey boya ile “İstanbul Uyan”, “Tüketici Gözü Boykottur”,“Öğrenciler Yalnız Değildir” yazdıkları belirtildi. Öğrenciler hakkında “kamu malına zarar verme” suçlamasıyla dava açıldı.

BELEDİYE VE TÜRK TELEKOM: 'ZARAR YOK, ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ'

Dosyada “müşteki” olarak yer alan Beşiktaş Belediyesi ile Türk Telekom ise mahkemeye sundukları beyanlarda herhangi bir zarar oluşmadığını belirterek şikâyetçi olmadıklarını açıkladı.

Öğrenciler savunmalarında, kullanılan boyaların su bazlı olduğunu, zarar verme kastıyla hareket etmediklerini ve yazıları daha sonra kendilerinin temizlediğini anlattı. Sanıklardan biri, “Kamu malına zarar vermek kastıyla yazı yazmadım, boyalar kolayca silinebilen zararı olmayan boyalardı” derken; bir başka öğrenci ise olaydan bir hafta sonra yazıları sildiklerini söyledi.

EMSAL KARARLAR SUNULDU

Sanık avukatları da duruşmada, hem Beşiktaş Belediyesi’nin hem de Türk Telekom’un zarar oluşmadığını bildirdiğini, suçun maddi unsurunun oluşmadığını ve öğrencilerin beraatine karar verilmesi gerektiğini savundu. Savunmada ayrıca Yargıtay kararlarına atıf yapılarak “kirletme” fiilinin mala zarar verme suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği yönünde emsal kararların dosyaya sunulduğu belirtildi.

3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme ise öğrencilerin “kamu malına zarar verme” suçunu işlediklerinin sabit olduğuna hükmederek ayrı ayrı 3 ay 10 gün hapis cezası kararı verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Beşiktaş Belediyesi’nin “herhangi bir kamu zararı bulunmamaktadır” yönündeki yazısına rağmen, kamunun yararlanmasına ayrılmış alanlara yazı yazılmasının “mala zarar verme suçunun nitelikli hali” kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Kararda, “Kirletme, başkasının binasının duvarına yazı yazmak, resim yapmak, afiş ve ilan yapıştırmak şeklinde gerçekleştirilmektedir” denildi.