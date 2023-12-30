Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu sokağa, 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahreddin Paşa' yazılı pankartlar astı

Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından; Beşiktaş Belediyesi tarafından, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağı'na Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahrettin Paşa' yazılı pankartlar asıldı.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:20
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa Final maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

İSMİ DEĞİŞTİRİLECEK

Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın isminin değiştirileceğini açıklamıştı.

Açıklamanın ardından gece saatlerinde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı sokağa Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ile 'Çöl kaplanı' lakabıyla anılan Ömer Fahreddin Türkkan Paşa'nın fotoğrafının bulunduğu 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahrettin Paşa' yazılı pankartlar asıldı.

Öte yandan, bazı taraftarlar ise başkonsolosluğun önüne gelip "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" yazılı pankart açtı.


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