Beşiktaş Belediyesi’nden 'Öğrenci Ye' uygulaması ile yemek desteği

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Beşiktaş Belediyesi, “Öğrenci Ye” uygulaması ile 128 restoranın öğrencilere ücretsiz yemek vermesine öncülük etti. Başkan Akpolat, ağır şartlar altında sıkıntı çeken gençlere destek olduklarını vurguladı ve projenin tüm ülkeye yayılmasını diledi.

Uygulama, Beşiktaş Belediyesi, Turizm-Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirildi. Beşiktaş’taki öğrenciler, kayıtlı lokantaların menüsünü internetten inceleyerek tercih ettiği yere gidiyor. Gönüllülük esasına dayalı bir proje olduğundan, uygulamaya katılacak esnaf için herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Rıza Akpolat şunları söylüyor:

“Gıda fiyatları gıda güvenliğini tehdit eder hale gelmişken, enflasyon çarşıda ve pazarda tüm ağırlığıyla hissedilirken, öğrenciler temel beslenme ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Ülkemizde gençler eğitimlerini çok zor koşullarda sürdürüyor. Pandemi şartları, hayat pahalılığı ve imkânsızlıklar nedeniyle eğitim hayatından uzaklaşmalarına gönlümüz razı değil. Öğrenci’Ye ile Türkiye’de olmayan bir uygulamayı hayata geçirdik. 128 restoranla işbirliği sağladık. Tüm Türkiye’ye yayılan bir proje olmasını gerçekten çok isterim.”

FİKİR ATÖLYESİ KURULACAK

Akpolat, ilçedeki üniversitelerin önünde Mobil Öğrenci’YE araçlarıyla da hizmet verileceğini kaydederek, “İhtiyacı olan en az bin öğrencilerimize çorba dağıtıyor ve ücretsiz internet desteği sunuyoruz” dedi. Öğrencilerin fikirlerine de destek olmak istediklerini anlatan başkan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlere ve fikirlerine değer veriyoruz. Karaoğlan Gençlik Merkezimizde bir Fikir Atölyesi de kuruyoruz. Gençlerimizin umutlarını diri tutmak için hiç durmadan çalışmaya, daha eşit ve özgür bir geleceği dayanışma ağlarıyla şekillendirmeye devam edeceğiz.”