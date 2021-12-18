Haluk Levent'ten yüzlerce öğrenciye ek burs duyurusu: 'Şimdilik elimizden gelen bu'
AHBAP Derneği'nin Başkanı, ünlü şarkıcı Haluk Levent, AHBAP Derneği'nden burs hakkı kazanan öğrencilere önemli bir duyuruda bulundu. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Levent, "Yüzlerce öğrenci AHBAP bursundan ayda 450 TL burs alıyor. Bugünden itibaren aylık 600 TL alacaklar" dedi.
Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla adından sıkça söz ettiren AHBAP Derneği Başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yüzlerce öğrenciyi ilgilendiren önemli bir duyuruda bulundu.
"ŞİMDİLİK ELİMİZDEN GELEN BU"
Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yüzlerce öğrenci Ahbap bursundan ayda 450 TL burs alıyor. Bugünden itibaren aylık 600 TL alacaklar. 150 TL lik ek burs 3 ay öncesini de kapsayacak. (Yani Eylül 2021- Haziran 2022) Çocuklar şimdilik elimizden gelen bu."
AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Levent'in duyurusunun ardından 'AHBAP Derneği burs başvurusu nereden yapılır? AHBAP Derneği burs başvurusu nasıl yapılır?' sorusu da gençler tarafından merak edilmeye başlandı.
AHBAP Derneği burs başvurusu linki için buraya tıklayabilirsiniz.
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