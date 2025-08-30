Beşiktaş’ta 30 Ağustos yürüyüşü: Marşlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla coşkulu kutlama

Dolmabahçe önünde toplanan yurttaşlar, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej halinde Beşiktaş Meydanı’na yürüdü. Katılımcılar, ellerindeki bayraklarla Zafer Bayramı’nın coşkusunu cadde boyunca sürdürdü. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman da kortejde yer alarak yürüyüşe eşlik etti.

Kortej süresince marşlar söylendi; “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” başta olmak üzere milli birlik ve dayanışmayı vurgulayan sloganlar sıkça atıldı. Güzergah boyunca katılımcılar sık sık durup marşlara eşlik etti.