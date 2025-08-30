Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş’ta 30 Ağustos yürüyüşü: Marşlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla coşkulu kutlama

Beşiktaş’ta 30 Ağustos yürüyüşü: Marşlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla coşkulu kutlama

30.08.2025 20:12:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Beşiktaş’ta 30 Ağustos yürüyüşü: Marşlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla coşkulu kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Beşiktaş’ta düzenlenen yürüyüş, Dolmabahçe Sarayı önünden başlayıp Beşiktaş Meydanı’nda son buldu. Korteje Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman da katılırken, katılımcılar yol boyunca marşlar söyleyip “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı. Yürüyüşe bando takımı öncülük etti.

Dolmabahçe önünde toplanan yurttaşlar, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde kortej halinde Beşiktaş Meydanı’na yürüdü. Katılımcılar, ellerindeki bayraklarla Zafer Bayramı’nın coşkusunu cadde boyunca sürdürdü. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman da kortejde yer alarak yürüyüşe eşlik etti.

Kortej süresince marşlar söylendi; “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” başta olmak üzere milli birlik ve dayanışmayı vurgulayan sloganlar sıkça atıldı. Güzergah boyunca katılımcılar sık sık durup marşlara eşlik etti.

İlgili Konular: #Dolmabahçe #30 Ağustos Zafer Bayramı