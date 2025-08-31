Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş’ta çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu: Vücudunda yanık ve kesik izleri tespit edildi!

31.08.2025 15:03:00
DHA
İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde çöpleri toplayan belediye ekipleri, konteynerin yanına bırakılmış bebek cesedi buldu. Yapılan incelemede bebeğin cesedinde yanık ve kesik izlerinin olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta meydana geldi.

Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu.

VÜCUDUNDA KESİK VE YANIK İZLERİ TESPİT EDİLDİ!

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi.

Bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis bebeği öldürüp çöp konteynerine atanları tespit etmek için soruşturma başlattı. 

