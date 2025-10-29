Beşiktaş'ta Cumhuriyet coşkusu... ‘Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmayacağız’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci kuruluş yıldönümü yurt çapında yine büyük bir ilgi ve coşku ile kutlandı. İstanbul'daki kutlamalardan biri de Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlendi.

Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı önünden Barbaros Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirildi.

Andımız okunarak başlayan yürüyüşe yüzlerce yurttaş yoğun ilgi gösterdi. “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atılan yürüyüş, Barbaros Meydanı’nda sonlandı.

Yurttaşlar, yürüyüşten sonra İBB tarafından düzenlenen etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya devam etti.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü UNUTTURMAYACAĞIZ"

Öte yandan, Kolektif Gençlik Platformu da Atatürk Kültür Merkezi'nden Beşiktaş'a "Laik Cumhuriyet için Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılan çok sayıda genç, "Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar ama unutturmayacağız" diyerek 102'inci yılı kutladı.

FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK