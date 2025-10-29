Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'ta Cumhuriyet coşkusu... ‘Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmayacağız’

Beşiktaş'ta Cumhuriyet coşkusu... ‘Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmayacağız’

29.10.2025 21:06:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Beşiktaş'ta Cumhuriyet coşkusu... ‘Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmayacağız’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci kuruluş yılı Dolmabahçe’den Beşiktaş Barbaros Meydanı’na yapılan yürüyüşle kutlandı. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman ve çok sayıda yurttaşın katıldığı yürüyüşte, “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’inci kuruluş yıldönümü yurt çapında yine büyük bir ilgi ve coşku ile kutlandı. İstanbul'daki kutlamalardan biri de Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlendi.

Beşiktaş Belediye Başkanvekili Ömer Rasim Şişman’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı önünden Barbaros Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirildi.

Image

Andımız okunarak başlayan yürüyüşe yüzlerce yurttaş yoğun ilgi gösterdi. “Hak, hukuk, adalet”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atılan yürüyüş, Barbaros Meydanı’nda sonlandı.

Yurttaşlar, yürüyüşten sonra İBB tarafından düzenlenen etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya devam etti.

Image

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü UNUTTURMAYACAĞIZ"

Öte yandan, Kolektif Gençlik Platformu da Atatürk Kültür Merkezi'nden Beşiktaş'a "Laik Cumhuriyet için Mustafa Kemal Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

 

Yürüyüşe katılan çok sayıda genç, "Mustafa Kemal Atatürk'ü unutturmaya çalışıyorlar ama unutturmayacağız" diyerek 102'inci yılı kutladı.

Image

FOTOĞRAFLAR: VEDAT ARIK

İlgili Konular: #beşiktaş #29 Ekim