Beşiktaş'ta silahlı banka soygunu girişimi!

Olay, saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce banka şubesinde işten çıkarıldığı iddia edilen Muhammet S., caddedeki bir başka banka şubesine geldi. İçeri giren şüpheli özel güvenlik görevlisinin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin silahını alarak bankayı soyma girişiminde bulundu.

GÜVENLİĞİN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP SİLAHINI ALDI

Banka görevlileri ve çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

KÖPEKLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgan, eğitimli özel harekat köpeğiyle etkisiz hale getirildi.

Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise, polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.