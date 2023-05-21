Beşiktaş taraftarından HÜDA PAR tepkisi: Meclis'te Hizbullah istemiyoruz

Yayınlanma: 21.05.2023 - 23:54

Güncelleme: 21.05.2023 - 23:54

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Beşiktaş’ta taraftarların sloganları geceye damga vurdu.

Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Meclis'te Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı.

FENERBAHÇE TARAFTARI DA SLOGAN ATMIŞTI

Fenerbahçe taraftarı da Trabzonspor maçında Hizbullah terör örgütü ve PKK aleyhinde tezahüratlarda yapmıştı. Önceki gün ise Galatasaray’ın evinde Sivasspor ile oynadığı maçta sarı kırmızılı taraftarlar “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” tezahüratında bulunmuştu.

4 VEKİL ÇIKARDILAR

Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmediğini söyleyen HÜDA PAR'lı isimler 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AKP listelerinden vekil olarak seçilmişti.