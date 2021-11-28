Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevine devam ediyor
Kritik zirveden beklenen sonuç çıktı: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevine devam ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevine devam ediyor.
Yalçın'ın istifası kabul görmedi. Giresunspor maçı sonrası "İşin içinden çıkılacak gibi durmuyor" diyerek istifa edeceğini vurgulayan Yalçın, bugün geç saatlerde Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Başkan Çebi, "İstifanı kabul etmiyorum, bu takımı sen toparlarsın" deyince Sergen Yalçın devam kararı aldı. Görüşme Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde gerçekleşti ve çok kısa sürdü.
Başkan Çebi'nin, "Önemli olan Beşiktaş" sözünün istifanın geri çekilmesinde etkili olduğu belirtildi.
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