'Sahte engelli raporu' hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:20

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:28

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu doğrultuda ekipler sahte rapor alan ve buna yardım eden kişileri tespit etti.

380 ŞÜPHELİYE YÖNELİK GÖZALTI KARARI

Başlatılan eş zamanlı operasyonda aralarında organizatör, doktorların da bulunduğu hastane çalışanları aracı ve sahte rapor sahiplerinin bulunduğu 380 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındığı bildirildi.