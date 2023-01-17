'Sahte engelli raporu' hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte engelli raporu aldıkları ve rapor çıkardıkları belirlenen 380 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:20
'Sahte engelli raporu' hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı
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İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu doğrultuda ekipler sahte rapor alan ve buna yardım eden kişileri tespit etti.

380 ŞÜPHELİYE YÖNELİK GÖZALTI KARARI

Başlatılan eş zamanlı operasyonda aralarında organizatör, doktorların da bulunduğu hastane çalışanları aracı ve sahte rapor sahiplerinin bulunduğu 380 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındığı bildirildi.


İzmir sahte Evrakta sahtecilik

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