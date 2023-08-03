Beşiktaş'ın göbeğinde silahlı çatışma: 1 ölü

Beşiktaş'ta motosiklet üzerinde bulunan iki kişi bir işyerine ateş açtı. Açılan ateşe işyerindeki şahıs da karşılık verdi. Çatışma sonucu Sertan Taylan Hayal (24) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:38
Beşiktaş'ın göbeğinde silahlı çatışma: 1 ölü
Abone Ol google-news

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı. Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişinin de ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.

Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal vurularak motosikletten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişi de yaralandı.

ZANLI KAÇTI

Olayın ardından zanlı kaçarken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.


beşiktaş silahlı saldırı silah Silahlı çatışma

İlgili Haberler

Afrika'da silahlı örgütlerin sayısı son 10 yılda artış gösterdi

Afrika'da silahlı örgütlerin sayısı son 10 yılda artış gösterdi
Esenyurt'taki 'tekel bayisi' vahşeti sonrası yeniden gündeme geldi... Umut Vakfı: 'Türkiye'de 4 milyon ruhsatlı, bunun 9 katı kadar da ruhsatsız silah var'

Esenyurt'taki 'tekel bayisi' vahşeti sonrası yeniden gündeme geldi... Umut Vakfı: 'Türkiye'de 4 milyon ruhsatlı, bunun 9 katı kadar da ruhsatsız silah var'
Son dakika... ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan paniği: Bina boşaltıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı

Son dakika... ABD Senatosu'nda silahlı saldırgan paniği: Bina boşaltıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı

En Çok Okunan Haberler