Beşiktaş'ın göbeğinde silahlı çatışma: 1 ölü
Beşiktaş'ta motosiklet üzerinde bulunan iki kişi bir işyerine ateş açtı. Açılan ateşe işyerindeki şahıs da karşılık verdi. Çatışma sonucu Sertan Taylan Hayal (24) hayatını kaybetti.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta motosikletle gelen iki kişi bir restorana ateş açtı. Açılan ateşe restoranda bulunan bir kişinin de ateş ederek karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı.
Olay sırasında motosikletin arkasında bulunan Sertan Taylan Hayal vurularak motosikletten düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen iki kişi de yaralandı.
ZANLI KAÇTI
Olayın ardından zanlı kaçarken polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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