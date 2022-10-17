Samanlıkta çıkan yangın ahır ve eve sıçradı: 3 inek öldü

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:22

Yenişehir ilçesine bağlı Küme Evler Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin samanlık bölümünde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede eve ve altındaki ahıra sıçradı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda bulunan 3 inek öldü.

Evin bir bölümünün de kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.