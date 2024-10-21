Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünde 'keşif' yapıldı

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin görülen dava çerçevesinde bilirkişi heyeti olay yerinde inceleme yaptı. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları keşif çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübünde 'keşif' yapıldı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 16:32

Beşiktaş Gayrettepe’de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2’nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin 22 sanıklı dava kapsamında geçtiğimiz celse ara kararını açıklayan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti.

KEŞİF HEYETİ İNCELEME YAPTI

Bugün gece kulübüne giden keşif heyeti incelemelerde bulundu.

Çalışmalara mahkeme heyetiyle birlikte olay yeri inceleme ekibi ve itfaiye ekibi de katıldı.

İçeride incelemelerin sürdüğü sırada taraf avukatları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları da dışarıda çalışmaları takip etti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarının keşif sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.


Etiketler: #Ağır Ceza Mahkemesi #beşiktaş

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