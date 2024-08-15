Beşiktaş’ta ciple kadına çarpıp kaçan sürücü, yeniden gözaltında

Yayınlanma: 15.08.2024 - 17:29

Güncelleme: 15.08.2024 - 17:57

Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak’ta meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otel işletmeciliği yapan Furkan D.’nin kontrolünü yitirdiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Kazada Kırarslı ağır yaralanırken, Furkan D. ise kaçtı. Dila Kırarslı, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Furkan D., yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Furkan D., Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı, Furkan D.’nin yeniden gözaltına alınmasını talebiyle Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazı gönderdi. Savcılığın talebinin ardından Furkan D., bugün Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Furkan D., Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanan Furkan D.’nin sorgusu sürüyor.