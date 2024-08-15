Samsun'da polis memuru kazara kendini vurdu

Samsun'da beylik tabancasıyla kazara kendini vuran polis memuru Alparslan G. (26), sol omzundan yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 14:21
Samsun'da polis memuru kazara kendini vurdu
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Samsun’un Atakum ilçesinde, beylik tabancasıyla kazara kendini vuran polis memuru Alparslan G. (26) yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nde görevli olan Alparslan G., tek başına yaşadığı evde tabancayla sol omzundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alparslan G.’nin, kuru tetik çalışması yaparken yanlışlıkla kendini vurduğunu belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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