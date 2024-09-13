Beşiktaş'ta elektrik kesintisi mağduriyeti: Bir haftalık bebek yoğun bakıma getirildi!
İhalesi iktidara yakın Cengiz-Kolin-Limak ortaklığının aldığı Boğaziçi Edaş'ın elektrik kesintisi yurttaşları mağdur etti. Bir haftalık bebeğini çocuk yoğun bakım servisine getiren baba gazetemize konuştu.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Çitlenbik Sokakta yaşanan plansız elektrik kesintisi yurttaşı mağdur etti.
Sabah 10.30 gibi yapılan kesintinin en az 9 saat sürmesi nedeniyle bir haftalık bir bebek çocuk yoğun bakım servisine getirildi.
Cumhuriyet'e konuşan bebeğin babası M. Uğur Can yaşananlara tepki gösterdi.
Erken doğum nedeniyle bebeklerinin solunum cihazı desteği aldığını belirten Can, "Plansız biçimde elektrik kesildi. Yetkililere saatlerce ulaşamadık. Cihazın bataryasının da bitmesiyle evladımızı hastaneye getirmek zorunda kaldık. Şu an çocuk yoğun bakım servisinde tutuluyor" dedi.
"BİR BİNA İÇİN KEYFİ KESİM"
"Böyle kepazelik olmaz" diyen Can, sözlerine şöyle devam etti:
"Saatler sonra bir zahmet bize dönüp "Kablo arızası var" dediler. 10 saat kablo arızası nasıl giderilemez? Mahallenin bir kısmında elektrik var. Sokak lambaları da yanıyor. Sonrasında fark ettik ki bir binanın şahsi durumu için elektriği keyfi olarak kesmişler. Daha yeni bir ekip gönderdiler. İşlemi kayda almak istediğinde firma yetkilisinin sözlü tacizi oldu. Dünyanın göz bebeği İstanbul'un gözde ilçesi Beşiktaş'ta, yaşattıkları bu mağduriyet için Boğaziçi EDAŞ'a teşekkürü borç biliyoruz. Dünyanın hiçbir metropolünde böyle kesinti yaşanmamaktadır. Çok teşekkür ederiz Boğaziçi EDAŞ!"
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinin elektrik hizmeti ihalesini iktidara yakınlığı ile bilinen Cengiz-Kolin-Limak ortaklığı kazanmıştı.
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