Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüphelinin tutuklanması istendi

Yayınlanma: 05.04.2024 - 11:43

Güncelleme: 05.04.2024 - 15:25

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katlarında faaliyet gösteren Masquerade isimli gece kulübünde izinsiz yapılan tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işyerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D., muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40), işyeri teknik servis sorumlusu İ.B., iş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç. ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri amamlanan 11 şüpheli, bugün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma için 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise yangını araştırmak üzere 3 başmüfettiş ve 2 iş müfettişi görevlendirdiğini duyurdu. İçişleri Bakanlı ise 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Adalet Bakanlığı da yangınla ilgiri rapor hazırlanması için 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi.

İşletmenin ilk ruhsatını 1987 yılında aldığı, 2018'de ise ruhsatını yenilediği öğrenilirken, tadilat için Beşiktaş Belediyesi'ne herhangi bir başvuruda bulunmadığı ve izin almadığı ortaya çıktı. İşletmenin ayrıca tfaiye raporunun da olmadığı ortaya çıktı.

9 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

İfadeleri alınan şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Çağatay A., Kahraman E., İsmet Ş., Mehmet Menduh C., Fatma D., Şahzade Ş., Sibel Ç., Dursun Ç. ve İbrahim B. ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanmalrı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhurşyet Başsavcılınca, ayrıca eğlence mekanının ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanıyor. Başsavcılık, ilgili kamu görevlileri/belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlattı.

AYRINTILAR SEVK YAZISINDA ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin tutuklanmalarına ilişkin sevk yazısında, şüphelilerden Mehmet Menduh C. ve Fatma D'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, şüpheli İsmet Ş.'nin şirkette mesul müdür olduğu ve birçok anlaşma ve evrakta adının geçtiği, şüpheli Şahzade Ş.'nin 2018'de şirketinin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Menduh C. ile Fatma D.'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat-tadilat işlerini yürüttüğü anlatıldı.

ÖLEN İŞÇİLERİN PATRONLARININ DA TUTUKLANMASI İSTENDİ

Sevk yazısında şüpheli Cağatay A.'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, şüpheli Kahraman E.'nin gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E. ile Çağatay A.'nın ortak olarak bu tadilat işine girdikleri, İbrahim B.'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu ve yaptlan bu tadilata ilişkin anlaşmalarda isminin olduğu ve organize ettiği ve evraklarda isminin geçtiği anlatıldı.

BİR ŞİRKETİN 3 ÇALIŞANI

Savcılığın sevk yazısında şüpheliler Dursun Ç. ile Sibel Ç.'nin, yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran Çeliker Kaldırma ve Taşıma Sistemleri Sanayi Ticaret Limited şirketinin sahipleri oldukları, Sibel Ç.'nin sahibi olduğu Çeliker Teknik Servis Hizmetleri Limited şirketi bünyesinde çalışan 3 kişinin öldüğünün anlaşıldığı kaydedildi.

"YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER"

Savcılık, sevk yazısında şüphelilerin kusurlu olduklarının, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerilerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediklerini ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne neden olduklanı, alınan ön bilirkişi raporuna ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiğini belirtti.

YANGINA DAVETİYE ÇIKARILMIŞ

Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında yanıcı malzemelerin iş yerinde depolandığı, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın sözdürme sisteminin çalışmadığı ve yangın sözdürme tüplerinin bir kısmının da çalışmadığı ortaya çıktı.

TUTUKLAMA TALEBİNİN GEREKÇELERİ

Savcılık, şüphelilerin tutuklanmalarının talep edilmesine gerekçe olarak ise şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin hayatını kaybetmiş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kalması durumunda telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenerek dosyaya sunulacak olması ve şüphelilerin serbest kalmaları durumunda delilleri karartma ihtimallerinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalması olarak açıklandı.