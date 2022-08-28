Beşiktaş'ta köpeğe çarpan sürücü yoluna devam etti
Beşiktaş'ta karşıya geçen köpeğe otomobil çarptı. Sürücünün köpeği kontrol etmek için durmaması tepki çekti.
Olay, Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Otomobil sürücüsü yaya geçidinden karşıya geçen köpeğe çarptı.
Otomobil sürücüsünün köpeği kontrol etmek için durmaması tepki çekti. 34 EIT 358 plakalı otomobil sürücüsünün, köpeğe çarptıktan sonra, durmadan yoluna devam ettiği görüldü. Köpek ise karşı tarafa doğru koşup uzaklaştı.
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