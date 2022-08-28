Bir aydır evlilerdi: Eşini trafik kazasında kaybetti
Kahramanmaraş’ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, hayatını kaybetti. Kılınç'ın bir ay önce evlendiği öğrenildi. Kılınç'ın olay yerine gelen eşi Fatmanur Kılınç, kocasının elini bir an olsun bırakmayarak, dakikalarca gözyaşı döktü.
Kaza, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.
OTOMOBİL ORTADAN İKİYE AYRILDI
Caddede seyir halinde olan Kılınç, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı. Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından genç sürücünün cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kazada ağaca sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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