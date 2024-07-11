İstanbul'da özel banka şubesinde yangın
İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
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