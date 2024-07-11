İstanbul'da özel banka şubesinde yangın

İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:19
İstanbul'da özel banka şubesinde yangın
Abone Ol google-news

İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.


banka haberleri Yangın haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
Aydın’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Aydın’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Gönen’deki apartman yangınında maddi zarar 4 milyon lira!

Gönen’deki apartman yangınında maddi zarar 4 milyon lira!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler