İstanbul'da özel banka şubesinde yangın

Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:19

Güncelleme: 11.07.2024 - 00:19

İstanbul'da, özel bir bankanın Beşiktaş Etiler'deki şubesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.