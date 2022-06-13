Skandal bitmiyor: Bebek sahili ve Ümraniye'nin ardından şimdi de Beşiktaş!

13 Haziran 2022 Pazartesi, 02:03

Türkiye’de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Oda TV'de yer alan habere göre önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girdi.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki gösterdi.



Son dönemde kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve sokaklarda çıplak yürüyen yurttaşlara dair haberlerin çoğalması kamuoyunda “Neler oluyor?” sorusunun sorulmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te gündüz vakti cinsel ilişkiye giren bir çift tüm Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı. Hemen ardından Ümraniye'de bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği video gündemde yerini almıştı. Öte yandan son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde sokakta çırılçıplak yürüyen yurttaş haberlerinin arttığı gözleniyor.