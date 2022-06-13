Skandal bitmiyor: Bebek sahili ve Ümraniye'nin ardından şimdi de Beşiktaş!
İstanbul'da Bebek sahilinde ve Ümraniye'de kaydedilen skandal görüntülerin ardından bir görüntü de Beşiktaş'tan geldi. Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, bir çiftin Beşiktaş'ta yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.
Türkiye’de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi.
Oda TV'de yer alan habere göre önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre otomobil üzerinde ilişkiye girdi.
Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sana ne lan” diyerek tepki gösterdi.
Son dönemde kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve sokaklarda çıplak yürüyen yurttaşlara dair haberlerin çoğalması kamuoyunda “Neler oluyor?” sorusunun sorulmasına neden oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Bebek’te gündüz vakti cinsel ilişkiye giren bir çift tüm Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı. Hemen ardından Ümraniye'de bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği video gündemde yerini almıştı. Öte yandan son günlerde Türkiye'nin çeşitli illerinde sokakta çırılçıplak yürüyen yurttaş haberlerinin arttığı gözleniyor.
Video Haberler
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
- Televizyonda bu da oldu: Videoyu izledi, yere yığıldı
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- Ünnü AKP'den istifa etti
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- 'Kur şoku başladı'
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!