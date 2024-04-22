Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında kendi evinde Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak. Derbi mücadelesi saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:32
Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. Hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya gelecek. 

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maç bugün saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray Ekmas kendi sahasında 89-83 kazanmıştı.


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