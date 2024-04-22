Beşiktaş Emlakjet - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında kendi evinde Galatasaray Ekmas ile karşılaşacak. Derbi mücadelesi saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. Hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Galatasaray Ekmas ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak maç bugün saat 20.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray Ekmas kendi sahasında 89-83 kazanmıştı.
beşiktaş haberleri Beşiktaş Emlakjet haberleri galatasaray haberleri Galatasaray EKMAS haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!