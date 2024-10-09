Polisten iki ayrı suç örgütüne operasyon: Örgüt lideri dahil toplam 11 gözaltı
Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt liderleri dahil toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğünce şehirde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan operasyonda örgüt elebaşılığını S.D.’nin yaptığı 5 şahıs ve yine örgüt elebaşılığını İ.A.’nın yaptığı 6 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısları ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 111 adet fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi. Hususa ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.
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