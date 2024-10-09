Polisten iki ayrı suç örgütüne operasyon: Örgüt lideri dahil toplam 11 gözaltı

Yayınlanma: 09.10.2024 - 11:10

Güncelleme: 09.10.2024 - 11:11

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğünce şehirde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda örgüt elebaşılığını S.D.’nin yaptığı 5 şahıs ve yine örgüt elebaşılığını İ.A.’nın yaptığı 6 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısları ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 111 adet fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi. Hususa ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.