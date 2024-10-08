Kırklareli'nde bir anne, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan oğlunu polise teslim etti

Kırklareli merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonu sırasında bir anne, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen oğlunu eve çağırıp polise teslim etti. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.

Kırklareli'nde bir anne, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan oğlunu polise teslim etti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:10

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 470 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 120 lira ele geçirildi.

ŞÜPHELİ OĞLUNU EVE ÇAĞIRDI

Oğlunun uyuşturucu ticaretiyle suçlandığını öğrenen bir anne, operasyon sırasında evde olmayan oğlunu eve çağırarak polis ekiplerine teslim etti.

Bir şüpheli ise polis ekiplerinin eve geldiğini görünce uyuşturucuyu saklamaya çalışırken yakalandı.

5 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annesinin polise teslim ettiği oğlunun da aralarında yer aldığı diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Kırklareli #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

İlgili Haberler

İktidar ve uyuşturucu bataklığı

İktidar ve uyuşturucu bataklığı
CHP uyuşturucu ile ilgili Meclis Araştırması istedi: Kullanımı ilkokula kadar indi

CHP uyuşturucu ile ilgili Meclis Araştırması istedi: Kullanımı ilkokula kadar indi
Gamze Akkuş İlgezdi: Uyuşturucu ticareti sosyal medyadan, mesajlaşma sistemlerinden evlere paket servisi haline geldi, peynir ekmek gibi satılıyor

Gamze Akkuş İlgezdi: Uyuşturucu ticareti sosyal medyadan, mesajlaşma sistemlerinden evlere paket servisi haline geldi, peynir ekmek gibi satılıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler