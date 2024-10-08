Kırklareli'nde bir anne, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan oğlunu polise teslim etti

Yayınlanma: 08.10.2024 - 12:10

Güncelleme: 08.10.2024 - 12:10

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 2 bin 470 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, 2 tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 120 lira ele geçirildi.

ŞÜPHELİ OĞLUNU EVE ÇAĞIRDI

Oğlunun uyuşturucu ticaretiyle suçlandığını öğrenen bir anne, operasyon sırasında evde olmayan oğlunu eve çağırarak polis ekiplerine teslim etti.

Bir şüpheli ise polis ekiplerinin eve geldiğini görünce uyuşturucuyu saklamaya çalışırken yakalandı.

5 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Annesinin polise teslim ettiği oğlunun da aralarında yer aldığı diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.