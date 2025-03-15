Beşiktaş’ta taksiye uyuşturucu operasyonu: Vites topuzundan çıktı!

Beşiktaş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir takside yapılan aramada, vites topuzu ve vites kutusunda gizlenmiş toplam 8 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş’ta taksiye uyuşturucu operasyonu: Vites topuzundan çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 11:16

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, Gayrettepe Mahallesi Ayazmaderesi Caddesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Ekipler, araç içerisinde detaylı arama yaptı.

Aramada, taksi vites topuzunda satışa hazır halde 1 paket uyuşturucu madde bulundu. Araçtan gelen yoğun koku üzerine detaylı inceleme gerçekleştiren ekipler, vites kutusuna vakumlanmış 7 paket daha gizlendiğini tespit etti. Toplamda 38,4 gram esrar ele geçirilirken, araçta ayrıca 1 cep telefonu ve 6 bin TL bulundu.

Taksi şoförü M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #beşiktaş #Taksi Şoförü

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