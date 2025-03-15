Beşiktaş’ta taksiye uyuşturucu operasyonu: Vites topuzundan çıktı!
Beşiktaş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir takside yapılan aramada, vites topuzu ve vites kutusunda gizlenmiş toplam 8 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, Gayrettepe Mahallesi Ayazmaderesi Caddesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Ekipler, araç içerisinde detaylı arama yaptı.
Aramada, taksi vites topuzunda satışa hazır halde 1 paket uyuşturucu madde bulundu. Araçtan gelen yoğun koku üzerine detaylı inceleme gerçekleştiren ekipler, vites kutusuna vakumlanmış 7 paket daha gizlendiğini tespit etti. Toplamda 38,4 gram esrar ele geçirilirken, araçta ayrıca 1 cep telefonu ve 6 bin TL bulundu.
Taksi şoförü M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #beşiktaş #Taksi Şoförü
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