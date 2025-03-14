Polis ekiplerinden Artvin'de 'uyuşturucu' baskını: 4 tutuklama

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerinden Artvin'de 'uyuşturucu' baskını: 4 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:43

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Otobüs Terminali mevkisinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

4 KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Artvin #polis

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