Beşiktaş'ta trafik faciası! Yaya geçidinde hafriyat kamyonunun altında kaldı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:20

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:20

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Barbaros Bulvarı Gayrettepe Mahallesi yaşanan olayda görgü tanıklarının ifadelerine göre, hafriyat kamyonu seyir halindeyken yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın kamyonun altında kaldı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Kazanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şoför, “Kadın kendisi girmiş kamyonun altına. Nasıl olduğunu anlamadım” diyerek kendini savundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.