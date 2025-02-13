Hülya Koçyiğit geçirdiği kazadan sonra ilk kez konuştu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:58

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:58

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit, Londra'da geçirdiği talihsiz kazanın ardından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Koçyiğit, AVM'de yere düşüp kafasını çarptıktan sonra yalnız başına zor bir süreç geçirdiğini belirtti. Çevredeki insanlar yardımcı olurken, ambulansın gelmesini 2 saat boyunca bekleyen Koçyiğit, hastaneye gittiğinde hayati bir tehlikesinin olmadığını öğrendi.

"ZOR BİR SÜREÇ GEÇİRDİM"



Hülya Koçyiğit, yaşadığı zorlu süreci şu şekilde anlattı:

"Orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağ olsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar. Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim, sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim."

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"



Hülya Koçyiğit, kazanın basına yansımasının ardından sağlık durumu hakkında bir paylaşımda bulundu. 77 yaşındaki usta oyuncu, şunları söyledi: "Londra’da 1,5 ay önce geçirdiğim kaza ile ilgili haberden sonra merak edip arayan, soran, iyi dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Şu anda sağlık durumum gayet iyi. Bu konu ile ilgili gündemi daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Anlayışınızı rica ederim. Sevgilerimle."