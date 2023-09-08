Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu... Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:33

Güncelleme: 08.09.2023 - 15:34

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evde önceki gün hayatını kaybetti.

Bir süre önce ciğerlerindeki pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenilen Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, iş insanı Cem Hakko, Canan Gerede ve gazeteci Ayşe Arman'ın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Taziyeleri, Cem Büyükhanlı'nın babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner kabul etti.

Cem Büyükhanlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.