Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu... Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı (49) son yolculuğuna uğurlandı. Büyükhanlı, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:33
Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu... Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'te yalnız yaşadığı evde önceki gün hayatını kaybetti.

Bir süre önce ciğerlerindeki pıhtılaşma nedeniyle yoğun bakımda entübe edildiği ve 1 hafta önce taburcu olduğu öğrenilen Büyükhanlı için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beşiktaş Kulübü  Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, iş insanı Cem Hakko, Canan Gerede ve gazeteci Ayşe Arman'ın da aralarında bulunduğu iş ve cemiyet hayatından isimler katıldı.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Taziyeleri, Cem Büyükhanlı'nın babası Bahri Büyükhanlı ile annesi Nilüfer Sülüner kabul etti.

Cem Büyükhanlı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.


Player Alanı
beşiktaş Cem Büyükhanlı

İlgili Haberler

Cem Büyükhanlı kimdir? Cem Büyükhanlı neden öldü?

Cem Büyükhanlı kimdir? Cem Büyükhanlı neden öldü?
Evinde ölü bulunmuştu... Bennu Gerede'den eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda

Evinde ölü bulunmuştu... Bennu Gerede'den eski eşi Cem Büyükhanlı'ya veda

En Çok Okunan Haberler