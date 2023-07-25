Beşinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Van’ın İpekyolu ilçesinde konakladıkları apartmanın 5’inci katından düşen 15 yaşındaki Iraklı çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda ailesi ile birlikte kaldıkları apartmanın 5’inci katından düşen 15 yaşındaki çocuk için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ismi öğrenilemeyen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay esnasında anne ve babanın dışarıda olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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