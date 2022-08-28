Beşli çete üyesi Günal Boğaz'da 'kaçak villa inşaatına' devam ediyor

28 Ağustos 2022 Pazar, 09:21

Beşli Çete içerisinde yer alan MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal, izinsiz çivi çakmanın dahi yasak olduğu İstanbul Boğazı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) mühürlemesine rağmen kanunlara aykırı olarak kaçak villa inşaatına devam ediyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Mehmet Nazif Günal, Sarıyer Tarabya’daki boğaz manzaralı arazisindeki köşkü önce sessiz sedasız yıktı. Ardından da yerine dört katlı villa inşa etmeye başladı. Daha sonra İBB yetkilileri hızla yükselen Boğaz manzaralı villa inşaatına müdahale edildiğini, inşaatın kaçak olduğu ve yapılan incelemenin ardından da mühürlendiğini açıkladı.

İBB SAVCILIĞA ŞİKÂYET ETTİ

Arazide, İBB’nin 12 Ağustos tarihinde mühürlemesine rağmen inşaat çalışmalarının sürdüğü görüldü. Alanda çok sayıda işçi ve iş makinesi villa inşaatını tamamlamak için çalışıyor.

İBB’den yapılan açıklamada ise mühürlenmesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaat için önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtildi. İBB’nin suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 1030 ada, 67 parsel sayılı yerde yapılan mahallen incelemede izinsiz ve kaçak olarak yapılan inşai faaliyete ilişkin olarak yapı tatil tutanağı düzenlenerek inşaat mühürlenmiş, ilgilisi hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. maddesine istinaden yasal işlem yapılması talep edilmiştir. Söz konusu yerde yapılan mahallen kontrolde yapı tatil tutanağı düzenlenerek mühürlenen yerde mühür fekki yapılarak çalışmaların devam ettiği tespit edilmiş ve tespit tutanağı düzenlenmiştir. Bu durumda söz konusu yerde mühür fekki yaparak inşai faaliyete devam edenler hakkında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 203’üncü maddesine istinaden yasal işlem yapılması hususunda gereğini arz ederim.”

İBB MÜHÜRLEMİŞTİ

İBB yetkilileri, 12 Ağustos’ta inşaatı mühürlerken de “Arazide bulunan bir binanın yıkılarak kaçak ve ruhsatsız olarak kaçak inşaat çalışmasına başlanması sebebi ile 12 Ağustos tarihinde yapı tatil tutanağı tutularak inşaat mühürlenmiştir” diye açıklama yapmıştı. Ayrıca yasal sürece ilişkin de şu bilgilere paylaşılmıştı: “Konu belediye encümenine 2960 Sayılı Yasa’nın 13’üncü ve 18’inci maddesi uyarınca yıkım kararı alınması ve para cezası kesilmesi için sunulmuştur.”

İBB’nin işlem yaptığı 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nun 18’inci maddesi imar usulsüzlüklerine yönelik verilecek ceza hükümlerini içeriyor. Buna göre, Boğaziçi alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılıyor. Bu kanunla verilen görevleri ve bu görevleri belirtilen süre içinde yapmayanlar veya görevini kötüye kullananlar fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.

İşlem yapılan kanunun 13’üncü maddesinde yapının, inşaat ruhsatı ve ekleri ile imar mevzuatına aykırı yapılmış bölümlerinin hemen yıkılması gerektiği belirtiliyor.