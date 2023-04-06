‘Beton dökümü için yasa mı gerekir’ çıkışı

TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremi Araştırma Komisyonu’nda, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Genel Başkanı Nazmi Şahin ile komisyon üyeleri arasında “beton dökümü için kanun krizi” yaşandı.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00
‘Beton dökümü için yasa mı gerekir’ çıkışı
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Nazmi Şahin, “inşaatlarda beton dökümü için bir yasa yapılması gerektiğini, kendilerinin yetkisinin olmadığını” söyleyince, Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, “Beton dökümü için yasa mı gerekir?” diye çıkıştı.

Şahin, deprem bölgesindeki illerde yapı denetimi sonrası kaç ruhsat alındığını sordu.

Öte yandan depremlerde 1605 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklandı.


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