‘Beton dökümü için yasa mı gerekir’ çıkışı
TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremi Araştırma Komisyonu’nda, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Genel Başkanı Nazmi Şahin ile komisyon üyeleri arasında “beton dökümü için kanun krizi” yaşandı.
Nazmi Şahin, “inşaatlarda beton dökümü için bir yasa yapılması gerektiğini, kendilerinin yetkisinin olmadığını” söyleyince, Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, “Beton dökümü için yasa mı gerekir?” diye çıkıştı.
Şahin, deprem bölgesindeki illerde yapı denetimi sonrası kaç ruhsat alındığını sordu.
Öte yandan depremlerde 1605 öğrencinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
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