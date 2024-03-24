Beton mikseri betonu yola döktü!
Maltepe'de, sokakta ilerleyen beton mikseri içerisinde bulunan betonu yol ortasına döktü. Mikserden dökülen betonu fark eden araç sürücüleri uzaklaşmaya çalıştı.
Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altıntepe Mahallesi Özüdoğru Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çıkan 34 EN 2311 plakalı beton mikserinden yola beton dökülmeye başladı.
Bu sırada beton mikserinin arkasından gelen araç sürücüleri ise dökülen betonları fark ederek uzaklaşmaya çalıştı.
Beton mikseri sokaktan güçlükle çıktı. Beton mikserinin şoförü, sokaktan çıktıktan sonra hızla uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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