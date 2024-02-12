Ataşehir'de acı olay: Beton mikserinin altında kalan hamile kadın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:31

Güncelleme: 12.02.2024 - 12:32

Ataşehir’de saat 11.00 sıralarında, Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan Asya Sarmaşık adlı hamile kadın yolun karşısına geçtiği esnada beton mikserinin altında kaldı.

KURTARILAMADI

Beton mikseri şoförünün fark etmediği kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Kadının karnındaki bebeği de olay yerinde vefat etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler kaldırıldı. Beton mikserinin şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olaya tanık olan Murat Güven, "Bizim aracımız kırmızı ışıkta duruyor yeşil yandığı zaman hareket ediyor. O esnada peçete satan kadın bir anda aracın önüne atlamış. Kör noktanın altına düşmüş galiba" dedi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden kadının eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Sinir krizi geçiren aile üyeleri polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.