Beton mikseri otomobile çarpıp bahçeye uçtu: 3 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde şerit ihlali yapan beton mikseri, karşı yönden gelen otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten işyerinin bahçesine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:13
Beton mikseri otomobile çarpıp bahçeye uçtu: 3 yaralı
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Kaza gece saatlerinde Başiskele Karadenizliler Mahallesi D-130 yolu Kullar köprülü kavşağında meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen İdris Kanik idaresindeki 41 AJC 593 plakalı beton mikseri, kontrolden çıktı.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Orta refüjü aşarak ters yöne geçen beton mikseri Erkan Yılmaz yönetimindeki 41 AAZ 957 plakalı otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikteki düştü. Yolun alt tarafındaki özel otomobil servisinin 2'nci katına çarpan beton mikseri, kayarak binanın bahçesine savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, beton mikserinde sıkışan sürücü İdris Kanik ve oğlu Kazım Kanik'i araçtan çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beton mikserindeki 2 yaralı ve otomobil sürücüsü Erkan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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