Adıyaman'da korkunç kaza: Şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü İlyas Avcı (31), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
26 Ekim 2022 Çarşamba, 14:53
Adıyaman'da korkunç kaza: Şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
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Gerger ilçesine bağlı Budaklı köyü yakınlarında, 26 Ekim Çarşamba öğle saatlerinde; İlyas Avcı yönetimindeki 06 FC 4509 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Avcı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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