Adıyaman'da korkunç kaza: Şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü İlyas Avcı (31), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gerger ilçesine bağlı Budaklı köyü yakınlarında, 26 Ekim Çarşamba öğle saatlerinde; İlyas Avcı yönetimindeki 06 FC 4509 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Avcı, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Avcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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