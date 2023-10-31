Beton mikseri otoparka devrildi, ortalık savaş alanına döndü!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:26

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:37

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'ndeki bir apartmanın otoparkında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; üst sokaktaki apartmanın bahçesinde çalışan S.Z. kontrolündeki 06 EAM 772 plakalı beton mikseri, beton boşaltırken yükün ağır gelmesiyle geriye doğru devrildi. İstinat duvarını yıkan mikser, 5 metre kot farkı bulunan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi'ndeki binanın otoparkına devrildi. Park halindeki 2 hafif ticari araç ve 1 otomobil mikserin altında ezildi. Kazada yaralanan olmazken, 4 araç da hurda hale geldi.

"ARACIMIZ PERT OLMUŞ DURUMDA"

Hafif ticari aracın sahibi Cengiz Gökgündüz, "Aracımız pert olmuş durumda. Çok şükür can kaybımız yok. 15 dakika evvel araçla bir sevkiyatla ilgili hazırlık yapıyorduk. Ben, 'Bir işim var, dışarı çıkıp geleyim öyle yaparsınız' dedim arkadaşlara, o arada bu oldu. Çok kötü şeyler olacaktı, çok şükür bununla atlattık" dedi.