Düğün salonunda ortalık karıştı: Tekme tokat kavga ettiler
Bolu'da gece saatlerinde düğün salonunda çıkan kavgada iki grup tekme tokat kavga etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Bolu'nun Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında düğünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle 7-8 kişilik iki grup tekme tokat kavga etti. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Kavga eden şahısları ayırmak için uzun süre uğraş veren polis ekipleri, kısa süre sonra olayı kontrol altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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