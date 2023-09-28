Sultangazi'de ortalık savaş alanına döndü: Tekme ve yumruklu kavga!
Sultangazi'de iki grup arasında işyerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına gelen kişiler ile işyeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
İşyeri sahibinin yakınlarınında dahil olduğu tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Taraflar, işyerinde tekme, yumruk ve sandalyelerle bir birilerine saldırdı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kavgaya müdahale ederek sonlandırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırmaya çalıştı.
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