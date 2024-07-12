Beton mikseriyle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Yayınlanma: 12.07.2024 - 17:38

Güncelleme: 12.07.2024 - 17:38

Kaza, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi.

Sanayi istikametinden ilçe merkezine seyir halindeki Ercan Sönmez'in kullandığı 07 AGT 228 plakalı motosiklet ile yan yola dönüş yapan A.Y. kontrolündeki 09 AKG 459 plakalı beton mikseri çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ercan Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan Sönmez'in cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.