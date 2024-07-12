Beton mikseriyle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseriyle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ercan Sönmez hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi.
Sanayi istikametinden ilçe merkezine seyir halindeki Ercan Sönmez'in kullandığı 07 AGT 228 plakalı motosiklet ile yan yola dönüş yapan A.Y. kontrolündeki 09 AKG 459 plakalı beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ercan Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan Sönmez'in cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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