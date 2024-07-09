Tavşanlı’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:54
Tavşanlı’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Feci kaza Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi Şehit Jandarma Komando Er Cemil Demirayaklı Sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre M. B. L. idaresindeki 43 A 483 plakalı kamyoneti ile Şehit Jandarma Komando Er Cemil Demirayaklı Sokağa geldiği sırada sürücü E. K. idaresindeki 43 A 795 plakalı motosiklet ile çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü E.K. yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent

Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


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