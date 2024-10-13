Betül Önderoğlu kimdir, nereli? AKP Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu neden öldü?
AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. Peki, Betül Önderoğlu kimdir, nereli? AKP Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu neden öldü?
AKP Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Peki, Betül Önderoğlu kimdir, nereli? AKP Gençlik Kolları Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu neden öldü?
BETÜL ÖNDEROĞLU KİMDİR?
26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da doğan Betül Önderoğlu AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısıdır.
27 yaşında olan Betül Önderoğlu Ankara Üniversitesi mezunudur.
BETÜL ÖNDEROĞLU NEDEN ÖLDÜ?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından "Çok üzgünüz. Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:
"Gençlik Kolları teşkilatımızın fedakar ve çalışkan mensubu Betül Önderoğlu kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz.
Kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.
Teşkilatımızın başı sağolsun."
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