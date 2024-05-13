Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

Altı Nokta Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ufuk Gürbüz, yönetim kurulu üyeleri ve bazı üyelerin katılımı ile yapılan yürüyüş için “Özgürlük için yürüyoruz” dedi.

Burada konuşan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“10-16 Mayıs Engelliler Haftasında bizlere ‘Sizleri Seviyoruz’, ‘Herkes Bir Engelli Adayı’ gibi veya yöneticilerimizin tekerlekli sandalyelere oturması, gözlerini bağlaması gibi empati yapmalarına gerek yok ve çok gereksiz şeyler. Bizler toplumun savaş, terör, iş kazaları, eğitimsizlik, akraba evlilikleri ve sağlık gibi gerekçelerle engelli olduk. Engelliliği biz seçmedik. Bu nedenlerden dolayı yöneticiler hem nedenlerde sorunlu hem de sorunların çözümünde sorunludur. Erişim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi olup zaten eksik bırakılan şehir mobilyaları hiç olmazsa yapılanları gerektiği kadar kullanabilmeliyiz ve tüm yetkilileri uyarıyoruz. Bunları gerek yapımda gerekse denetlemedeki ilgilileri de uyarıyoruz ve ‘Beyaz bastonu fark et, çizgimi terk et’ diyoruz.