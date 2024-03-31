Hasta, yaşlı ve engelliler ambulanslarla sandığa gidiyor

Kastamonu’da il genelinde kayıtlı 295 bin 443 seçmen bin 654 sadıkta oylarını kullanıyor. Oy kullanmak isteyen hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlardan şu ana kadar 30’un üzerinde seçmen ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 14:13
Hasta, yaşlı ve engelliler ambulanslarla sandığa gidiyor
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Kastamonu’da oy kullanmak isteyen hasta, yaşlı ve engelliler, ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıkları taşınıyor.
Kastamonu’da saat 08.00’de başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin siyasi iradelerini sandığa yansıtması için kurum ve kuruluşlar gün boyu hizmet veriyor. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekipler, ambulanslarla oy kullanmak isteyen hasta, yaşlı ve engellileri sandıklara taşıyor.

Oy kullanmak isteyen hasta, yaşlı ya da engellerin kimisi sedye ile kimisi tekerlekli sandalye ile sandığa gitti. Görevliler gözetiminde oylarını kullanan hasta, yaşlı ve engelliler, daha sonra ambulanslarla tekrar evlerine kadar bırakılıyor.

Sağlık personelleri tarafından oy kullanacağı okula getirilen Osman Kaştaş, "Şu anda ben çok memnunum. Allah razı olsun devletimizden. İlk öncelikle doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız, bu arkadaşlarımız iyi ki varlar. Bundan 20 yıl öncesine gidelim, ne ambulans geliyordu ne de başka bir şey. Bugünler çok güzel, ben aldığım hizmetten çok memnunum. Hastanemizden, hastane personelimizden Allah bin kere razı olsun. Cenab-ı Allah hiçbirinin ayağını taşa değdirmesi" dedi.



Ambulans gelip kendisini almasaydı kendi imkanlarıyla oy kullanmaya gelemeyeceğini söyleyen Kaştaş, “Ambulans gelmeseydi, oy kullanmaya gelemezdim. Sağ olsunlar, beni yürütmediler. Sıkışırdım, nefes alamazdım. Ambulansla gelip beni aldılar. Ben KOAH hastasıyım, nefes darlığı, karaciğer yağlanması, kalp büyümesi, Lenf kanseri (lenfoma) hastalıklarının hepsi var. Arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun” dedi.


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