Antalya'da 'telefonda dolandırıcılık' zanlısı tutuklandı

Antalya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:51
Antalya'da 'telefonda dolandırıcılık' zanlısı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini "polis" olarak tanıttıkları kişinin 850 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini alan zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden A.E.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.


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