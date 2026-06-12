Beyaz et şirketlerine kayyım: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yeni açıklama

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasıyla yapılan soruşturmada, gözaltı ve kayyım kararlarına tepkiler sonrası başsavcılıktan yeni açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yeni açıklaması şöyle oldu:

“Son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikâyetler, vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar ve başvurular ile temel gıda ürünlerine erişim ve fiyat istikrarına yönelik hassasiyetler dikkate alınarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma kapsamında; beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkında haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte değerlendirilmiş, bu kapsamda 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulanmıştır.

Kamuoyunda konuya ilişkin oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından özellikle belirtmek gerekir ki; denetim kayyımlığı tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır. Denetim kayyımlığı; mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmi denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir. Bu tedbirin amacı, üretim ve tedarik zincirinde herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçmek, beyaz et arzının kesintisiz devamını sağlamak ve piyasada vatandaşlarımız aleyhine sonuç doğurabilecek stokçuluk, satıştan kaçınma, suni fiyat artışı veya rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesine katkı sunmaktır.

Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "Soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır" denildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “"Vatandaş uygun fiyata beyaz et alabilsin diye atılması gereken adımlar vardı. Hepsini sıraladık. Kulak asmadınız. Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Ve bugün, 'Mülkiyet Hakkı'nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil.” Demişti.

Ardından başkaca siyasi isimlerde tepki göstermişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 3 beyaz et üreticisi şirkete kayyım atanmasına ilişkin, "Devletin kurumsal mekanizmalarını devre dışı bırakıp, 'örgütlü suç' iddiasıyla beyaz et üreticilerine kayyım atanması, mülkiyet hakkına ve hür teşebbüse vurulmuş ağır bir darbedir. Ekonomik krizler; şirketlere el koyarak, korku iklimi yaratarak değil; hukukun üstünlüğüyle ve rasyonel politikalarla çözülür" derken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,“Gıda güvenliği bahanesiyle yeni servet transferlerinin önü açılmamalı” dedi. Davutoğlu, hükümete “kartelleri dağıtın, rekabeti koruyun; ancak mülkiyet hakkını hedef alan kayyım politikalarıyla ekonomiyi daha kırılgan hale getirmeyin” çağrısında bulunmuştu.