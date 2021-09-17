Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumu hakkında açıklama

17 Eylül 2021 Cuma, 21:33

Son dönemde sık sık öksürük krizine yakalandığı görülen ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlığına yönelik endişeler büyüyor. Beyaz Saray'daki son konuşmasında bir kez daha öksürüğe boğulan Biden'ın zor anları gazetecilerin gözünden de kaçmadı.

Beyaz Saray’daki basın toplantısı sırasında, Psaki’ye, Başkan Biden’in sıklaşan öksürüğü soruldu. Sözcü, gezilerde Biden’e eşlik eden doktorların onu sürekli incelediğini belirterek, “Burada endişe için neden yok” diye kaydetti.

"ÖKSÜRÜĞÜN BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR"

Psaki, “Öksürüğün birçok nedeni olabiliyor. Misal, hafif bir soğuk algınlığınız olabilir veya konuşma sırasında boğazınızı temizlemeniz gerekebilir” diye ekledi.

ABD Başkanı Biden’in, halka açık etkinlikler sırasında yaşadığı öksürük sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti.